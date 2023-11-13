Бренд официально подтвердил, что долгожданное устройство будет представлено на китайском рынке уже в этом месяце (ноябре), а также с большой вероятностью будет доступно и для мировой аудитории, ориентировочно в первом полугодии 2024 года.

Realme сами с огромным нетерпением ожидали запуска своего флагманского смартфона Realme GT 5 Pro в Китае, проводя серию тизеров в последние дни. Ещё больше вызывает интерес тот факт, что устройство уже получило важные сертификаты, включая TENAA и 3C, что свидетельствует о множестве слитых функций и характеристик. Бренд официально подтвердил, что долгожданное устройство будет представлено на китайском рынке уже в этом месяце (ноябре), а также с большой вероятностью будет доступно и для мировой аудитории, ориентировочно в первом полугодии 2024 года.

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Realme GT 5 Pro будет продвигаться в качестве улучшенной версии прошлогоднего Realme GT 5. Новинка будет оснащена мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, превышающим по производительности Snapdragon 8 Gen 2, который был представлен еще в августе. Цена ожидаемого GT 5 Pro может составить около 4000 юаней (~ 50 000 рублей). Согласно недавним рекламным роликам, опубликованным брендом, флагман будет иметь яркий 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц. Устройство будет оснащено 32-мегапиксельной фронтальной камерой, а также тройным задним модулем из 50-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 2,7-кратным оптическим зумом.

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Операционная система GT 5 Pro будет основана на Android 14 с новым пользовательским интерфейсом Realme UI 5. Ожидается, что устройство будет предложено с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Оснащенный аккумулятором ёмкостью 5400 мА*ч, флагман будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.