Смартфон уже появился в базах данных TENAA и AnTuTu, что свидетельствует о его скором выходе

Предстоящий смартфон Realme GT 5 Pro появился в базах данных сертификации AnTuTu и TENAA. Эти события намекают на скорый запуск GT 5 Pro на китайском рынке. Однако недавняя утечка предполагает, что смартфон может быть запущен ближе к концу этого года.

В сообщении Weibo инсайдер Digital Chat Station, похоже, раскрыл порядок поступления в продажу смартфонов на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Серия iQOO 12 будет запущена первой 7 ноября, за ней последует OnePlus 12. В предыдущем сообщении того же инсайдера говорилось, что OnePlus 12 дебютирует в этом месяце.

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Вслед за OnePlus 12 вполне вероятно, что на китайском рынке появится серия Redmi K70. Предполагается, что K70 и K70 Pro дебютируют в Китае в декабре этого года. Впоследствии ожидается, что Realme представит Realme GT 5 Pro к концу 2023 года.

Realme GT 5 Pro, скорее всего, будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет работать на Android 14 на базе оболочки Realme UI 5, а также получит аккумулятор емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.

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Realme GT 5 Pro скорее всего будет поставляться в нескольких конфигурациях. Старшая модель предложит пользователям 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 1 ТБ хранилища стандарта UFS 4.0. Фронтальная камера будет представлена 32-мегапиксельным объективом, а его задняя часть будет оснащена модулем с основной камерой Sony LYT-T808 и поддержкой OIS, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом OmniVision OV08D10 и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с датчиком Sony IMX890.