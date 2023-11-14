С момента появления программной оболочки ColorOS прошло 10 лет

Китайский производитель смартфонов Oppo сообщил, что количество ежемесячно активных пользователей её программной оболочки ColorOS превысило отметку в 600 млн человек. Этого результата удалось добиться за 10 лет существования системы. Также было сказано, что в программе бета-тестирования ColorOS 14 зарегистрированы более 230000 человек. Релиз ColorOS 14 запланирован на 16 ноября на конференции разработчиков Oppo.

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Первыми финальный вариант этой системы получат следующие смартфоны:

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6

OnePlus 11

Oppo Reno9 Pro 5G

ColorOS играет не последнюю роль в успешном продвижении смартфонов китайского производителя. В прошлом году доля рынка складных смартфонов Oppo увеличилась на 453%. Благодаря популярности моделей Oppo Find N, Oppo Find N2 и Oppo Find N2 Flip в первые три квартала нынешнего года доля рынка складных смартфонов этой компании составила 31,4%.

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Ещё производитель работает над моделью искусственного интеллекта AndesGPT. Здесь доступно более 100 млрд параметров и расширенные диалоговые возможности, пишет Gizmochina.