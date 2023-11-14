Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Количество ежемесячно активных пользователей Oppo ColorOS превысило 600 млн
С момента появления программной оболочки ColorOS прошло 10 лет

реклама

Китайский производитель смартфонов Oppo сообщил, что количество ежемесячно активных пользователей её программной оболочки ColorOS превысило отметку в 600 млн человек. Этого результата удалось добиться за 10 лет существования системы. Также было сказано, что в программе бета-тестирования ColorOS 14 зарегистрированы более 230000 человек. Релиз ColorOS 14 запланирован на 16 ноября на конференции разработчиков Oppo.

реклама

Первыми финальный вариант этой системы получат следующие смартфоны:

  • Oppo Find N2
  • Oppo Find N2 Flip
  • Oppo Find X6 Pro
  • Oppo Find X6
  • OnePlus 11
  • Oppo Reno9 Pro 5G

ColorOS играет не последнюю роль в успешном продвижении смартфонов китайского производителя. В прошлом году доля рынка складных смартфонов Oppo увеличилась на 453%. Благодаря популярности моделей Oppo Find N, Oppo Find N2 и Oppo Find N2 Flip в первые три квартала нынешнего года доля рынка складных смартфонов этой компании составила 31,4%.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI Gaming дешево - надо брать
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Ещё производитель работает над моделью искусственного интеллекта AndesGPT. Здесь доступно более 100 млрд параметров и расширенные диалоговые возможности, пишет Gizmochina.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung Galaxy S24 Plus получит больше оперативной памяти и улучшенный экран
Vivo X100 и X100 Pro на базе чипсета Dimensity 9300 поступили в продажу
Вместо 4-х iPhone 15 Pro Max везучий покупатель получил 60 топовых смартфонов iPhone 15 Pro Max 1Tb
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
12
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
12
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
9
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
6
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Ахмат Кадыров вступил в должность замминистра Чечни по спорту
3
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
2
Начались испытания Су-57 с новым двигателем – истребитель поступит в серию с улучшенным мотором
1
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
СМИ показали обновлённую кабину пилотов модернизированного транспортного самолёта Ил-76МД-90А
+
Готовится к выходу Red Magic 9 Pro: новый уровень игровых смартфонов
+
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
2
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
10
NVIDIA раскрыла производительность графического процессора B100 Blackwell в GPT-3
+
Midjourney, Dall-E, Stable Diffusion: какой генератор изображений ИИ лучший
1
На Северном Кавказе археологи нашли древние усыпальницы
+

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
110
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
28
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
18
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Путь ассассина: воспоминание о былых играх серии
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
7
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
9
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
36
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
5
SR-71 Blackbird – самый дорогой в эксплуатации самолёт в мире
8

Сейчас обсуждают

Митюнин Сергей
17:08
Почему вы все время переносите дату выпуска самолётов?Вы что то в срок умеете делать? Или только галоши
«Аэрофлот» в 2023 году не получит ни одного SJ-100, зато в 2024 году авиакомпаниям поставят сразу 22
OgoGoLog
17:06
Это когда на Украине была своя космическая программа, Горлыныч?
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
Bamboliny
17:03
Черт, Astra_news, почему-то не в черном списке... и как это я так прошляпил... срочно исправляюсь.
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
FelsheR-BAN100712
17:02
купи сильную и мозги
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
OgoGoLog
17:01
Это то образование, которым обладают пенсионеры, отдающие все свои нажитые деньги проходимцам? "признана всеми" Кто все то? Запад уже несколько веков неизменно болонской системой пользуется. Китай и ...
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
Иван Горыныч
16:59
Кинули нас...
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
MrPegge
16:58
140 млн и огромная территория. Авианосцы не нужны от слова совсем, тк для них работы нет и не предвидится. свою бы территорию защитить, а не за чужой плавать. А для защиты авианосец хуже сети аэродром...
Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
VRoman
16:56
Т.е. им понадобилось два года чтобы довести до ума работу разнородных ядер big.LITTLE. Но при этом первые два поколения нарочно не станут поддерживать софтом.
В Intel APO не планируется внедрять поддержку процессоров Core 12 и 13-го поколений
FelsheR-BAN100712
16:55
Ахаха ,а я научил родственника купить а320м+1200, а когда он через папу лет поменял их на 10400f, я отжал маму, и сначала в ней был 5600х с алика за 8 тыс, а потом 5700g)) Правда со временем под 5600...
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
Bamboliny
16:54
О, первая жертва советского образования с промытыми мозгами нарисовалась. Добро пожаловать в реальность :) Даже такая пропагандонная помойка, как Life, в ужасе от советского образования :) https://lif...
Зампред Госдумы Толстой: «Введение ЕГЭ было ошибкой»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем