реклама
Китайский производитель смартфонов Oppo сообщил, что количество ежемесячно активных пользователей её программной оболочки ColorOS превысило отметку в 600 млн человек. Этого результата удалось добиться за 10 лет существования системы. Также было сказано, что в программе бета-тестирования ColorOS 14 зарегистрированы более 230000 человек. Релиз ColorOS 14 запланирован на 16 ноября на конференции разработчиков Oppo.
реклама
Первыми финальный вариант этой системы получат следующие смартфоны:
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Find X6
- OnePlus 11
- Oppo Reno9 Pro 5G
ColorOS играет не последнюю роль в успешном продвижении смартфонов китайского производителя. В прошлом году доля рынка складных смартфонов Oppo увеличилась на 453%. Благодаря популярности моделей Oppo Find N, Oppo Find N2 и Oppo Find N2 Flip в первые три квартала нынешнего года доля рынка складных смартфонов этой компании составила 31,4%.
Ещё производитель работает над моделью искусственного интеллекта AndesGPT. Здесь доступно более 100 млрд параметров и расширенные диалоговые возможности, пишет Gizmochina.