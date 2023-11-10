Флагманский продукт OPPO нового поколения Find будет поддерживать технологию спутниковой связи

В официальном аккаунте OPPO социальной сети Weibo сообщили, что серия OPPO Find X7 будет иметь поддержку спутниковой связи. Точная информация о возможностях связи, включая голосовые звонки, пока отсутствует. В официальном сообщении прозвучало: "Флагманский продукт OPPO следующего поколения Find будет поддерживать технологию спутниковой связи, так что следите за новостями!".

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Пока неясно, будет ли серия Find X7 выпущена на мировой рынок, так как предыдущая модель - OPPO Find X6 Pro - не была представлена всему миру, в отличие от OPPO Find X5 Pro.

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По предварительным данным, ожидается, что серия OPPO Find X7 будет представлена в Китае в первом квартале 2024 года. Напомним, что серия OPPO Find X6 была анонсирована в конце марта 2023 года. Слухи говорят о том, что премиальная версия нового устройства будет иметь яркий дисплей от BOE с новой панелью Q1 и использовать камеру Sony LYT-900. Предполагается, что телефон будет поддерживать SoC Snapdragon 8 Gen 3.