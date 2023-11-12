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Релиз смартфонов Oppo Reno 11 могли перенести с 23 ноября на более поздний срок
Линейку смартфонов Oppo Reno 11 теперь ждут в декабре

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Недавно сообщалось, что в Китае готовятся к релизу смартфоны Oppo Reno 11 и Reno 11 Pro. Наряду с аппаратами серии Honor 100 они должны были быть анонсированы 23 ноября. Honor официально подтвердила это, но Oppo хранила молчание. Теперь появилась информация, согласно которой смартфоны серии Reno 11 могут быть выпущены не ранее декабря.

Источник сообщает, что в начале ноября в Китае должны были быть представлены также смартфоны OnePlus 12. Однако, из-за проблем с производством дисплеев для них релиз отложили на конец ноября. По этой же причине переносятся и модели Reno 11. Также есть вероятность, что одновременно с ними будут представлены планшеты Oppo Pad Air 2.

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Считается, что Reno 11 обладает панелью OLED с изгибами по сторонам, разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Устройство работает на процессоре Dimensity 8200, мощность зарядки у него составляет 67 Вт. Основная камера здесь LYT600, есть широкоугольная камера 8 Мп IMX355 и телеобъектив 32 Мп IMX709 с 2-кратным оптическим зумом.

Reno 11 Pro также получит экран OLED с изгибами, разрешение у него будет 1,5K, частота 120 Гц. Это устройство на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1, с памятью LPDDR5x, хранилищем UFS 3.1 и батареей 4700 мАч с зарядкой 80 Вт. Основная камера здесь 50 Мп (IMX890, с OIS), сверхширокоугольная 8 Мп IMX355, телеобъектив 32 Мп IMX709. Также будут два динамика и рамка из пластика.

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На этот раз в серии данных устройств отсутствует модель Reno 11 Pro+, сообщает Gizmochina.

#смартфоны #oppo
Источник: gizmochina.com
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