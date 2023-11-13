Одним из главных преимуществ этого обновления является повышение стабильности системы.

Компания Oppo, знаменитый китайский производитель смартфонов, недавно представила свое самое новое достижение в мире складных устройств – Oppo Find N3. Этот передовой аппарат стал первым в своем роде, который станет доступен для пользователей по всему миру, выходя за пределы Китая. Компания Oppo также недавно выпустила обновление для этого складного смартфона на китайском рынке. Это обновление основано на системе ColorOS 13.2 (Android 13) и имеет версию прошивки PHN110_13.2.0.116 (CN01). Размер обновления составляет 203,78 МБ.

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Одним из главных преимуществ этого обновления является повышение стабильности системы. Теперь пользователи мобильного приложения WeChat больше не сталкиваются с проблемой задержки при нажатии на аватар пользователя на внешнем экране. Также была исправлена проблема с неработающей кнопкой стирающего пера при редактировании фотоальбома. Обновление также включает оптимизацию работы в режиме фото и резкости при большом увеличении, а также улучшенные световые, теневые и цветовые эффекты в режимах фотографирования и профессиональном режиме.

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Стоит отметить несколько особенностей данного устройства. Новый смартфон Oppo Find N3, благодаря аккумулятору емкостью 4805 мА*ч и технологии быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт, телефон может быть полностью заряжен всего за 42 минуты. Он оборудован несколькими камерами – 32-мегапиксельная камера спереди, 20-мегапиксельная камера внутри и высококачественные камеры на задней стороне, включая сенсор Sony LYTIA-T808 с разрешением 48 МП, сверхширокоугольную камеру 48 МП и камеру с объективом 3×70 мм разрешением 64 МП, но важно отметить, что этот смартфон также оборудован перископическим объективом, обеспечивающим стабильное оптическое изображение.