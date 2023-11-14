Huawei готова разорвать связи с Android ещё сильнее

В 2019 году против компании Huawei со стороны США были введены санкции, которые положили конец лидерству американского производителя на рынке смартфонов. В частности, компания лишилась доступа к процессорам с американскими технологиями и сервисам Google. Huawei это не остановило и она стала предлагать собственную операционную систему HarmonyOS. Теперь она сама готовится разорвать ещё имеющиеся связи с Android.

В этом году на конференции разработчиков Huawei была анонсирована версия системы HarmonyOS Next. Тогда сообщалось, что это система без библиотек Android и она придёт на смену ранее выпущенным версиям системы Huawei. Уже в августе была опубликовано видео, на котором показывалось, что в новой системе не запускаются файлы формата APK.

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В Китае появилась информация, согласно которой крупные компании нанимают разработчиков для создания приложений под HarmonyOS. Предварительная версия системы для разработчиков должна быть выпущена в начале будущего года. Здесь будут поддерживаться файлы формата HAP.

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