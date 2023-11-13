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Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские комплектующие формируют 47% себестоимости смартфона Huawei Mate 60 Pro
А сумма сама по себе составляет $422.

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По данным TechInsights, представленный в конце августа флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro на 90% состоит из компонентов, выпускаемых на территории КНР, а по составу полупроводниковых комплектующих он «отечественный» на две трети. Издание Nikkei Asian Review не ограничивается данными оценками, и предлагает рассмотреть структуру себестоимости этого устройства по принципу географического происхождения компонентов. При помощи экспертов Fomalhaut Techno Solutions источник установил, что себестоимость компонентов Mate 60 Pro достигает $422, из них на китайские комплектующие приходится 47%.

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Источник изображения: Huawei Technologies

Если сравнивать с представленным три года назад в условиях умеренных санкций смартфоном Huawei Mate 40 Pro, то нынешний флагман получил 7-нм процессор HiSilicon производства SMIC вместо выпускавшегося ранее компанией TSMC по 5-нм технологии одноимённого чипа, а также перешёл на использование OLED-дисплея марки BOE вместо продукции LG Display. Последняя замена как раз и увеличила долю китайских компонентов сразу на 18 процентных пунктов по сравнению с предшественником.

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К слову, китайских компонентов внутри Mate 60 Pro набралось на сумму $198, и это на 90% больше, чем было у Mate 40 Pro. Отказ от датчика изображения Sony в пользу изделия Samsung Electronics вызвал перекос в распределении себестоимости компонентов между японскими и корейскими. Первые сократили свою долю с 19 до 1 %, а вторые увеличили её с 5 до 36 %.

#смартфоны #аналитика #huawei #mate 60 pro
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