Эта новейшая система обеспечивает уровень квантовой безопасности, делая практически невозможным подслушивание защищенных разговоров.

В Гуанчжоу, Китай, недавно состоялась конференция по экологии цифровых технологий 2023 года, посвященная теме «Цифровые технологии и обновление». В ходе мероприятия компания China Telecom, в сотрудничестве с Huawei, представила прорывное решение в области безопасности связи - Huawei Mate 60 Pro с Quantum Secure Call. Эта новейшая система обеспечивает уровень квантовой безопасности, делая практически невозможным подслушивание защищенных разговоров. Новый Mate 60 Pro, оснащенный системой Quantum Secure Call, представляет собой улучшенную версию Mate 4ОЕ с поддержкой SIM-карты Quantum.

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В новом Huawei Mate 60 Pro с Quantum Secure Call осуществлен комплексный подход с тройным уровнем защиты. Подход включает в себя китайский чип, алгоритмы, относящиеся к государственной тайне, и SIM-карту для квантовой безопасности. В Mate 60 Pro предусмотрена возможность совершать вызовы с использованием квантового шифрования напрямую со встроенной панели набора номера. Кроме того, устройство предлагает дополнительные безопасные функции, включая зашифрованную передачу файлов, безопасный обмен мгновенными сообщениями и возможность координации офисной деятельности через приложение Quantum MeSign.

Для тех, кто не знаком с техническими подробностями, квантовое шифрование представляет собой метод шифрования данных, использующий уникальные свойства квантовой физики для обеспечения безопасности связи. Оно основано на принципах квантовой механики, которые утверждают, что сам процесс наблюдения за квантовой системой меняет ее состояние. Из-за этого любые попытки перехватить или подслушать вызов, защищенный квантовым шифрованием, будут немедленно обнаружены, так как сам процесс наблюдения изменяет состояние вызова.

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Ваш телефон выполняет шифрование и дешифрование голосовых данных VoLTE прямо здесь. Каждый раз, когда вы совершаете квантово-безопасный вызов, создается новый ключ для обеспечения надежной и адаптируемой безопасности связи. При инициации квантово-защищенного вызова случайно выбранный ключ-карта проверяет, что это действительно вы, после чего квантовая сеть в реальном времени создает ключ для блокировки данных сеанса. Пользователям, желающим воспользоваться функцией Quantum Secure Call от China Telecom Tiani, необходимо заменить свою обычную SIM-карту на SIM-карту Quantum Secure Call и включить услугу Quantum Secure Call.