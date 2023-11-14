Рендеры Galaxy xCover7, прохожие на официальные, просочились в сеть, вероятно, за несколько месяцев до того, как Samsung обновит свою серию защищенных смартфонов.

Защищенные смартфоны становятся все более популярными среди пользователей, и Samsung не остается в стороне. После успешного выпуска Galaxy Xcover6 Pro в прошлом году, компания готовится представить свою новую модель - Galaxy Xcover7. Недавно портал Android Headlines и @MysteryLupin поделились изображениями, которые, по их утверждению, являются устройством Galaxy Xcover7. Хотя источник изображений не был определен, они выглядят официальными и не подвергались изменениям.

Galaxy Xcover6 Pro

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Интересно отметить, что Samsung обычно выпускает только одну модель Xcover за поколение, и Galaxy Xcover6 Pro появился на смену Galaxy Xcover5 через 15 месяцев. Поэтому можно предположить, что представленное устройство станет единственным представителем линейки Samsung Galaxy Xcover в течение следующего года.

Рендер предполагаемого Galaxy Xcover7

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Одно из удивительных изменений, которые Samsung внесла в новую модель - это возврат к использованию одной задней камеры. Galaxy Xcover6 Pro оснащен основной камерой на 50 МП и сверхширокоугольной на 8 МП. Судя по утечкам, Galaxy Xcover7 также будет иметь схожий дизайн и сохранит каплевидный вырез и относительно толстые рамки. Некоторые слухи связывают Galaxy Xcover7 с моделью Galaxy A55, поскольку оба устройства имеют номера моделей SM-G556B и SM-A556B соответственно. Предполагается, что Galaxy A55 будет использовать чипсет Exynos 1480, который Samsung разрабатывает под кодовым названием S5E8845. Однако ожидается, что Galaxy A55 будет выпущен в первом квартале 2024 года, поэтому возможно, что до этого момента Samsung воздержится от обновления серии Galaxy Xcover.