Компания Google судится с мошенниками, которые пытаются использовать ажиотаж вокруг генеративных AI, чтобы обмануть людей в загрузке вредоносной программы

Google инициировала судебное разбирательство против физических лиц, предположительно базирующихся во Вьетнаме, которые занимаются мошеннической деятельностью, используя повышенный интерес к генеративному искусственному интеллекту.

В иске, поданном в Калифорнии, утверждается, что эти лица создают вводящие в заблуждение страницы в социальных сетях и размещают рекламу, чтобы побудить пользователей загрузить предполагаемый сервис генеративного искусственного интеллекта под названием Bard. Вопреки заявлению, загрузка содержит вредоносное ПО, предназначенное для кражи учетных данных социальных сетей в незаконных целях.В иске подчеркивается, что ответчики, личности которых остаются неизвестными, ложно заявляют о своей принадлежности к Google. Они используют торговые марки Google, включая Google, Google AI и Bard, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв к загрузке вредоносного ПО на их компьютеры. Примечательно, что мошенники используют раскрученные посты в Facebook для распространения вредоносного ПО.



Проводя параллели с крипто-мошенничеством, судебный иск подчеркивает, как интерес к новым технологиям может быть использован против лиц, не имеющих полного представления об их операциях. В данном случае мошенники вводят в заблуждение, предполагая, что Bard - это платная услуга или приложение, требующее загрузки, в то время как на самом деле оно находится в свободном доступе по адресу bard.google.com.



В соответствующем сообщении в блоге Google указывается, что в связи с этими мошенническими действиями уже было отправлено около 300 запросов на удаление. Тем не менее, компания стремится к более широким мерам, призывая предотвращать будущие вредоносные настройки доменов и отключать нарушителей через регистраторов доменов в США. Главный юрисконсульт Google Халима Делейн Прадо утверждает в своем блоге, что судебные иски служат эффективными инструментами для создания юридических прецедентов, разрушения инструментов, используемых мошенниками, и усиления последствий для таких злоумышленников.