MINISFORUM предлагает тихий и компактный компьютер на Windows 11

Известная своими компактными компьютерами компания MINISFORUM выпускает очередную модель под названием EliteMini UM780 XTX. Устройство можно считать портативный игровой консолью на процессоре AMD Ryzen 7 7840HS. Этот чип напоминает модель Z1 Extreme, которая входит в состав недавно представленных игровых консолей ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go.

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Процессор 8-ядерный с поддержкой 16 потоков и максимальной частотой 5,1 ГГц. В его состав входит встроенная графика AMD Radeon 780M. Мощность чипа в режиме производительности составляет 70 Вт, применяется активная система охлаждения. В обычном режиме устройство должно работать с уровнем шума не более 43 дБ. Поддерживается двухканальная память DDR5 благодаря наличию двух слотов SODIMM. Максимум можно ставить 96 ГБ и получить скорость 5600 МГц.





Имеется два слота для установки SSD M.2 2280 PCIe4.0. Также доступны интерфейсы M.2 2230 WIFI (Wi-Fi 6E, Bluetooth 5), HDMI 2.1, DP 1.4 и два USB4, звук выводится через HDMI, DP и аудиоразъём. Среди прочих портов представлены два Ethernet 2,5G, Oculink, четыре USB 3.2 Gen2 Type-A, два USB4 (Alt PD), DMIC и Clear CMOS. К розетке компьютер подключается через адаптер постоянного тока 19 В. Работает он на операционной системе Windows 11.

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Базовая конфигурация стоит $479 с операционной системой. Если добавить 32 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ, стоимость составит $629. Увеличение памяти до 64 ГБ поднимает цену до $719, пишет Gizmochina.