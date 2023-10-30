Minisforum выпустит 14-дюймовый планшет с экраном 165 Гц

Компания Minisforum в недалеком будущем собирается представить планшет на процессоре серии AMD Ryzen 8000. Это будет устройство на операционной системе Windows из категории 3-в-1, в которую входит и Microsoft Surface Duo.

Устройство может работать как планшет, а при подключении клавиатуры превращается в ноутбук. Также можно пользоваться им как внешним монитором. Мобильные устройства можно подключать к нему через интерфейс USB Type-C.

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Размер экрана здесь составляет 14 дюймов, разрешение 2.5K, частота обновления 165 Гц. Мощность процессора будет находиться в диапазоне 22-28 Вт. Речь идёт об усовершенствованных процессорах Phoenix на архитектуре Zen4 и графической архитектуре RDNA3. Подобные чипы встречаются в игровых консолях вроде ROG Ally и Lenovo Legion Go. Однако, здесь будет применяться стандартная версия APU вместо Ryzen Z1 для игровых устройств.

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Также компания собирается выпустить похожий продукт с экраном 7 или 8 дюймов. Релиз ожидается в начале будущего года с появлением серии процессоров AMD Ryzen 8000, пишет Videocardz.