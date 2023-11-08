Пользователи Chrome смогут быстро вычислить самые прожорливые вкладки

В начале этого города в браузере Google Chrome появилась функция под названием «Экономия памяти». Она доступна на компьютерах на Windows, macOS и ChromeOS. Теперь при наведении курсора на каждую вкладку показывается, сколько оперативной памяти она расходует.

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Объём памяти отображается внизу появляющейся карточки, а наверху по-прежнему располагаются заголовок страницы, адрес и изображение. В результате теперь можно значительно быстрее узнать расход памяти, поскольку раньше для этого нужно было нажимать на кнопку с тремя точками и открывать Дополнительные инструменты > Диспетчер задач.

В браузере Chrome есть режим энергосбережения, который ограничивает активность в фоновом режиме и визуальные эффекты вроде анимации, плавности прокрутки и частоты кадров у видео. «Экономия памяти» убирает из памяти неактивные вкладки, поэтому при их открытии они загружаются заново. Обе эти опций можно включить в разделе Настройки > Производительность. Также можно сделать так, чтобы определённые сайты никогда не убирались из памяти.

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Отображение расхода памяти на карточках вкладок появилось в финальной версии браузера Chrome 119, пишет 9to5google.