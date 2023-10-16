Эта экспериментальная функция упрощает создание нового ИИ-контента.

В начале этого года Google представила систему поиска - Search Generative Experience (SGE), которая пытается подытожить результаты поиска с помощью искусственного интеллекта. В настоящее время в тестовом ИИ-поисковике компании Google появился новый элемент, который фокусируется на изображениях, а не на тексте. Начиная с сегодняшнего дня, пользователи могут генерировать новые ИИ-изображения, введя соответствующий запрос в строке поиска Chrome или на странице поиска Google.

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Google SGE — это экспериментальная функция, то есть ее необходимо включить в Google Labs. Вам потребуется включить эту функцию в настройках, чтобы получить новые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, но будьте готовы к тому, что изображения могут отличаться от ожидаемого. SGE появится вверху результатов поиска, вытеснив синие ссылки из поля зрения. Панель SGE будет объяснять, о чем говорится в этих ссылках, используя генеративный искусственный интеллект. Иногда это полезно, но часто ошибочно или просто не соответствует сути.

Чтобы активировать новую функцию генерирования изображений, вам не нужно делать ничего дополнительно, кроме настройки поисковых запросов. Вы должны сказать Google «нарисовать» или «создать» изображение, которое заменит стандартный текст SGE четырьмя изображениями, примерно соответствующими вашему запросу. Ниже приведены примеры подхода Google к «абстрактному изображению двух сталкивающихся разноцветных спиральных галактик».

Искусственный интеллект Google пытается изобразить сталкивающиеся галактики.

Изображения, которые генерирует Google, невелики и имеют площадь всего 512 пикселей. Хотя содержание изображений в целом достойное. Тестировщики сделали несколько изображений с руками, которые, как известно, сложны для генераторов изображений с искусственным интеллектом, и на большинстве из них было правильное количество пальцев. Но стоит учитывать, что искусственный интеллект Google дает себе довольно много свободы в интерпретации вашего запроса. Пользователи попросили нарисовать корги, читающую книгу, и Google поместил корги на гору, в ванну и в космос. Ни один из этих ответов не является неправильным, но они полностью зависят от прихоти искусственного интеллекта.

Есть еще один способ получить ИИ-изображения от Google, который может оказаться еще более полезным. Некоторые поисковые запросы изображений Google позволят вам создать ИИ-изображения на основе вашего текстового поиска. Однако эта кнопка появляется не всегда. Google просто говорит, что она "может появиться", но не поясняет в каких ситуациях.

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Поскольку первоначальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта поутих, некоторые задавались вопросом, оправданы ли огромные затраты, связанные с запуском больших языковых моделей. Компаниям не только приходится покупать стойку за стойкой дорогих видеокарт-ускорителей искусственного интеллекта, но и энергопотребление этих систем является значительным текущим расходом. Google находится в лучшем положении, чем большинство других компаний: центры обработки данных разбросаны по всему миру, а запасы денежных средств неиссякаемы. Однако даже Google не будет продолжать эти эксперименты бесконечно. Особенно в случае снижения спроса на услуги искусственного интеллекта. В любом случае, ознакомиться с последними испытаниями искусственного интеллекта Google можно уже сегодня. Для этого достаточно зайти на страницу Labs (в России придется использовать VPN, а также создать новый аккаунт, который будет привязан к зарубежному номеру).