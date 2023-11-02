Необычный дизайн привлечёт внимание покупателей

В этом году на рынке портативных компьютеров было немало предложений. Появление гибридных AMD Ryzen 7040 «Phoenix» оживляет его ещё сильнее за счёт мощности и сбалансированности центрального и графического процессоров на архитектурах Zen 4 и RDNA 3.

реклама

Одной из новинок является портативный компьютер AooStar GOD78 Cyber с футуристическим внешним видом. Он работает на чипе Ryzen 7 7840HS с 8 ядрами и 16 потоками на архитектуре Zen 4. Ещё здесь есть кэш L2 объёмом 8 МБ и L3 16 МБ, частота достигает 5,1 ГГц. TDP находится в диапазоне 35–54 Вт, а за графику отвечает Radeon 780M RDNA 3 с 12 вычислительными блоками на частоте 2,7 ГГц.

Доступно чёрно-белые цвета и вырезы для улучшения воздушного потока. На вентилятор установлены светодиодная подсветка, а наверху находится логотип Cyberpunk.

Размер вентилятора равен 9 см, есть радиатор с двумя тепловыми трубками. Поддерживается USB4 и двойной сетевой порт 2,5GbE и 1,0 GbE, DP и HDMI. В рамках распродажи в Китае цена составляет 2378 юаней. AooStar предлагает ещё более изощрённый вариант компьютера GOD77 с акриловым стеклом вместо верхней части корпуса.

Компания PELADN выпускает портативный компьютер Silver Wing HA-4 с металлическим корпусом. Здесь также применяется чип Ryzen 7 7840HS и поддерживается двухканальная память DDR5. Стоимость этого предложения начинается от 2399 юаней. Максимальная конфигурация 16/512 ГБ стоит 2899 юаней.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Можно надеяться, что с появлением новых процессоров Meteor Lake и Ryzen 8000 в следующем году разнообразие портативных компьютеров станет ещё большим, причём не только в Китае, пишет wccftech.