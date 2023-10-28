Он сочетает в себе сетевое хранилище (NAS) с двумя дисками и два порта Ethernet 2,5 GbE.

Хотя аналогичные продукты существуют (в основном в Китае), они либо оснащены более старыми процессорами AMD, либо 15-ваттными чипсетами Ryzen 5 или 7. Хотя процессор Intel Alder Lake N100 12-го поколения мощностью 6 Вт используемый в R1 не особенно быстр, он намного более энерго эффективен, особенно если вы планируете использовать его круглосуточно и без выходных.

реклама

N100 - это четырехъядерный процессор с максимальной пиковой частотой 3,4 ГГц без P-ядер. Это популярный выбор среди производителей мини-ПК, поскольку он недорогой и предлагает приличную производительность, что гарантирует нормальное использование Windows 11. Имеется одна планка оперативной памяти DDR4-3200 МГц (до 32 ГБ) и слот для SSD-накопителя M.2 NVME, позволяющие поддерживать бесперебойную работу.

Конечно, самым интересным в нем является встроенный NAS с двумя отсеками, поддерживающий 2,5- и 3,5-дюймовые диски SATA (емкостью до 40 ТБ). Сняв крышку сверху, вы получите легкий доступ к отсекам, а два внутренних охлаждающих вентилятора сохранят работоспособность всех внутренних компонентов.

Кроме того, Aoostar R1 также может похвастаться двумя портами Ethernet 2,5 Гбит для тех, кто хочет использовать его в качестве маршрутизатора или домашнего сервера. Мини-ПК также имеет приличные возможности подключения, а именно поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, два порта USB 3.2 Gen 2, два порта USB 2.0, один порт USB Type-C, один порт для наушников 3,5 мм и DisplayPort 1.4.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Базовая модель (16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ SSD, Windows 11 Pro) уже доступна на Amazon.