Следующие Apple Watch смогут распознавать гипертонию

Компания Apple продолжает работать над новыми возможностями в плане здоровья для будущих часов и наушников. Bloomberg сообщает, что в 2024 году часы Apple смогут обнаруживать гипертонию и апноэ во сне.

Компания готовит датчик для обнаружения повышенного кровяного давления. Также появится журнал, куда можно записывать, где и когда давление поднималось.

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Для отслеживания апноэ разрабатывается система анализа дыхания. В случае обнаружения пользователю будет рекомендоваться посетить врача.

Наушники AirPods могут превратиться в продаваемые без рецепта слуховые аппараты. Также с их помощью можно будет проверять свой слух. Apple может применять датчики и ИИ для анализа здоровья. Платный сервис будет предлагать персонализированную диету и упражнения.

Ещё Apple работает над наголовным устройством Vision Pro, которое поможет бороться с тревогой и заниматься физическими упражнениями.

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При этом у компании могут возникнуть связанные с новыми технологиями трудности юридического порядка. Занимающаяся медицинскими технологиями фирма Masimo обвиняет Apple в нарушении патентов в часах Apple Watch. Не исключено, что результатом станет запрет продаж Apple Watch в некоторых странах, пишет Neowin.