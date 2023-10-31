Представлены новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro

На своём мероприятии сегодня ночью компания Apple представила последнее поколение MacBook Pro 14 и 16 дюймов на чипах M3 и корпус Space Black. 14-дюймовый ноутбук на M3 стоит $1599, что является рекордно низкой стоимостью для этого устройства. Ранее 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью работал на процессоре M2, тогда как 14-дюймовый вариант на процессоре M2 Pro имел минимальную цену $1999. Версии M3 подорожают. Начальный вариант MacBook Pro 16 дюймов на M3 Pro снова стоит $2499.

Для обоих размеров на M3 Pro и M3 Max предлагается новый цвет Space Black. С этим цветом пятна и отпечатки будут менее видны, чем на серебристых ноутбуках. Прочие характеристики не изменились. Среди них камеры FaceTime 1080p и шесть динамиков. Экраны Liquid Retina XDR научились показывать содержимое SDR с яркостью на 20% выше прежнего, максимальное значение достигает 600 нит.

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За счёт новых процессоров выросла производительность. При стандартных сценариях применения ноутбук 14 дюймов на 60% опережает 13-дюймовый на процессоре M1. Продолжительность работы достигает 22 часа. На M3 Pro прирост производительности составляет 40%, если сравнивать с M1 Pro. Устройства имеют до 128 ГБ унифицированной памяти для программ вроде MATLAB, DaVinci Resolve. По сравнению с MacBook Pro 2021 года на процессорах Intel Apple обещает увеличение скорости в 11 раз на M3 Max.

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Появились аппаратная поддержка трассировки лучей и затенения сетки. Они способны пригодиться любителям видеоигр и разработчикам графики, пишет Engadget.