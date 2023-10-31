С появлением ноутбуков нового поколения он потерял актуальность

Представив на своём мероприятии пару новых ноутбуков MacBook Pro и компьютер iMac, компания Apple официально прекратила жизненный цикл противоречивой 13-дюймовой модели MacBook Pro. Это устройство с характеристиками уровня Pro и высочайшим качеством сборки, но с появлением новых моделей привлекательность данного варианта начала падать. Особенно это стало заметно с появлением собственных процессоров Apple. Теперь компания решила прекратить производство.

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В 2016 году в этом ноутбуке появилась сенсорная панель, отзывы на которую были смешанные. В результате Apple убрала её в новых MacBook Pro размером 14 и 16 дюймов, но на 13-дюймовом ноутбуке она осталась.

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В этом году данная модель уже не пользуется былым спросом. Базовый вариант основан на процессоре M2 и имеет конфигурацию 8/256 ГБ. С повседневными задачами он справляется без проблем, но постепенно перестаёт соответствовать требованиям моделей Pro. К тому же MacBook Air размером 14 дюймов предлагает экран более высокого качества и больше разъёмов. В результате решение отказаться от устаревшего ноутбука выглядит закономерным, пишет Engadget.