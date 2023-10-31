Новый Apple iMac поступит в продажу 7 ноября за $1299

Помимо обновлённых ноутбуков MacBook Pro, на своём мероприятии под названием Scary Fast компания Apple представила новый 24-дюймовый компьютер «всё в одном» iMac. Он также перешёл на процессоры последнего поколения Apple M3. В результате здесь обещан прирост производительности вдвое по сравнению с моделью на процессоре M1. Если же сравнивать с компьютером на процессорах Intel, производительность выросла в 2,5 раза.

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Процессор M3 обладает 8-ядерным CPU и 10-ядерным GPU. Графика поддерживает аппаратное ускорение затенения сетки и трассировку лучей. Имеется 16-ядерный движок нейронных вычислений и максимум 24 ГБ унифицированной памяти.

По сравнению с iMac M1 2021 года выпуска Apple обещает 30% прироста скорости в браузере Safari и Excel. В играх прирост частоты кадров может достигать 50%. Графический дизайнеры способны одновременно редактировать и воспроизводить 12 видеопотоков формата 4K, что втрое больше прежнего. Обработка графики в приложениях Adobe Photoshop, Final Cut Pro и Adobe Premiere Pro будет вдвое быстрее.

В остальном обновлений не слишком много. Сохранился экран Retina 4,5K. Поддерживаются стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Продажи стартуют 7 ноября. Самый дешёвая модель стоит $1299 и обладает 8-ядерным графическим процессором, двумя разъёмами Thunderbolt, клавиатурой Magic Keyboard и мышью Magic Mouse, накопителем 256 ГБ и 8 ГБ унифицированной памяти. Существуют зелёный, розовый, синий и серебристый цветовые варианты.

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10-ядерный графический процессор обойдётся в $1499. Здесь покупатели получат два дополнительных разъёма USB 3, Gigabit Ethernet и клавиатуру Magic Keyboard с Touch ID. При этом конфигурация памяти осталась неизменной. Доступны зелёный, жёлтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и серебристый цвета, пишет Engadget.