Предлагается разрешить рекламу или купить подписку на YouTube Premium

В мае нынешнего года YouTube начал бороться с блокировщиками рекламы. Теперь он начинает применять свою новую политику по всему миру. Представители сервиса сделали заявление, согласно которому стартует глобальная компания по противостоянию блокировщикам рекламы.

Пользователям сервиса будет предложено разрешить рекламу или подписаться на платный сервис YouTube Premium, где рекламы нет. В заявлении говорится, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия использования YouTube. Наличие рекламы призвано поддерживать авторов со всего мира и давать миллиардам людей доступ к контенту на YouTube.

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Теперь при просмотре появляется сообщение «Блокировщики рекламы нарушают условия обслуживания YouTube». Продолжить просмотр невозможно, если не отключить блокировщик. Даются ссылки на то, как это сделать в блокировщиках AdBlock, Adblock Plus и uBlock Origin.

Что касается подписки на Youtube Premium, её месячная стоимость сейчас составляет $14, а годичная $140. Семейный тариф для пяти участников предлагается по цене $23, для студентов $8 месяцев.

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Пользователи получат несколько предупреждений, прежде чем не смогут продолжать просмотр при включённой блокировке рекламы. Подобная практика встречается и на других сайтах, но YouTube становится самым крупным из них, пишет 9to5google.