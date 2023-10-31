Google повысила темпы распространения новых версий Android

Компания Google обновила статистику распространения разных версий Android. 1 октября последняя на тот момент версия Android 13 была установлена на 22,4% устройств. Это значительный прирост, поскольку в мае её доля была только 15%.

Более старая версия Android 12 такой популярностью похвастаться не может. На втором месте находится Android 11 трёхлетней давности с долей 21,6%. На третьем месте располагается Android 10 с долей 16,1%. Наконец, четвёртая Android 12 с долей 15,8%. Android 12 является единственной версией, популярность которой в минувшие пять месяцев уменьшилась.

реклама





Дальше идут более старые и менее востребованные версии Android. Android 9 установлена почти на каждом десятом устройстве, её доля 10,5%. 5,4% Android-устройств работают на Android 8.1, а у остальных версий доля составляет примерно 1-1,5%.

Как нетрудно догадаться, новая Android 14 не вошла в нынешнюю статистику. Релиз её финальной версии состоялся лишь через несколько дней после появления этой статистики.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Многие производители Android-устройств в последнее время предлагают более длительную программную поддержку. Это помогает сократить фрагментацию Android, которая много лет была слабой стороной этой системы. Теперь производителям остаётся увеличить темпы распространения новых версий Android на своих устройствах, пишет