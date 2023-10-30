Хотя Android 14 является детищем Google, он не очень хорошо сочетается с линейкой телефонов Google Pixel.

17 октября в системе отслеживания ошибок Google появился сбой в котором говорилось: "Пиксель 6 не может получить доступ к хранилищу с несколькими профилями после обновления до Android 14". Этот пользователь отметил, что основной профиль пользователя больше не может получить доступ к хранилищу, в то время как второй профиль все еще может. В течение октября поступило более 400 комментариев по этому вопросу, многие из которых выражали схожие проблемы. Кроме того, в систему отслеживания ошибок Google было зарегистрировано несколько других повторяющихся проблем, однако похоже ни одна из них еще не расследуется.

реклама

На Reddit происходит аналогичная история: появляются сообщения о том, что телефоны Pixel "зависают при загрузке" и люди теряют данные. По количеству жалоб можно было подумать, что столь серьезная ошибка будет быстро устранена. Однако сейчас прошло 13 дней с момента их появления, а Google все еще не продвинулась по этому вопросу, что разочаровало многих пользователей.

К сожалению, в нынешнем виде единственным способом решения этой проблемы является сброс настроек вашего устройства до заводских, что довольно проблематично. Возврат к заводским настройкам наверняка приведет к потере всех ваших фотографий и видео. Однако, если ваш телефон нужен вам каждый день и вы не можете дождаться исправления, это может быть необходимо. Следует также отметить, что эта ошибка затрагивает значительную часть владельцев устройств Pixel, в том числе владельцев Pixel 7, 7a, 6a, 6, Fold и Tablet.



