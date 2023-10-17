Графическая производительность Galaxy S24+ измерена в Geekbench

В начале следующего года от компании Samsung ждут выпуска очередных флагманских смартфонов. Как обычно, Galaxy S24 должны стать лучше по сравнению со своими предшественниками. Периодически появляются сведения об их характеристиках и производительности.

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Недавно сообщалось, что модели Galaxy S24 и Galaxy S24+ в некоторых странах будут предлагаться на процессоре Exynos 2400. Старший аппарат Galaxy S24 Ultra будет выпускаться исключительно на Snapdragon последнего поколения.

Пока же в бенчмарке Geekbench 6 обнаружился Galaxy S24+ на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Результат его тестирования составил 17031 балл, что означает прирост производительности на 81%. Графическая производительность находится на уровне видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 для компьютеров.

Конечно, это синтетические тесты, которые могут не в полной мере отражать реальные сценария применения. К тому же в бенчмарке есть лишь скудные данные относительно самого смартфона, сообщает Gizmochina.

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