Линейка Galaxy S24 может быть впервые представлена в Сан-Франциско уже в январе

Линейка Самсунг галакси S23, флагманская серия телефонов Samsung, была официально представлена в начале февраля этого года. Однако, уже сейчас появилась информация о будущей серии Galaxy S24, которая, согласно сообщению Seoul Economic Daily, будет представлена раньше обычного - уже в январе 2024 года. Мероприятие Galaxy Unpacked, на котором должны быть представлены новые телефоны, пройдет в Сан-Франциско. Интересно отметить, что линейка Galaxy S традиционно представляется именно в этом городе, а складные устройства Galaxy Z - в Нью-Йорке.

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В прошлом году второе мероприятие Unpacked было проведено на заднем дворе компании Samsung. На том мероприятии были представлены модели Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, но они были представлены в Сеуле, так как Южная Корея намеревалась претендовать на проведение Всемирной выставки. Поэтому есть вероятность, что линейка Galaxy S24 будет впервые представлена в Сан-Франциско уже в январе.

Среди других данных об изменениях в будущей линейке Galaxy S24 - использование титановой рамки в модели Galaxy S24 Ultra. Также есть информация о возможном изменении разрешения экрана: Galaxy S24+ получит обновленную QHD+ AMOLED-панель (1440p), аналогичную разрешению Galaxy S24 Ultra. В то же время, Galaxy S24 по-прежнему будет оснащаться экраном с разрешением FHD+ (1080p).

Возможно также, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут иметь заднюю камеру, включающую основной сенсор на 50 Мп, ультраширокоугольную камеру на 12 Мп и телефото-камеру на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. А фронтальная камера будет иметь разрешение 12 Мп.

Что касается модели S24 Ultra, то в ней будет основная камера на 200 Мп, ультраширокоугольная камера на 12 Мп, телефото-камера на 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом, а также камера на 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом и передняя камера на 12 Мп. В комплект поставки также будет входить перо S Pen.

Ожидаемая серия Galaxy S24 может также предложить возможность использования двусторонней спутниковой связи в экстренных случаях. Это было бы полезно для тех, кто оказался в месте, где нет доступа к сотовой сети. Подобная функция уже присутствует в некоторых моделях iPhone и смартфонах Huawei.

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Ожидается, что все три модели Galaxy S24 будут поставляться с предустановленной операционной системой One UI 6.1 и Android 14. И, согласно сообщениям, все три устройства получат по четыре основных обновления ОС Android.