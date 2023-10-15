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Появились подробности о четырёх камерах на Samsung Galaxy S24 Ultra
Основная камера будет обладать разрешением 200 Мп

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Согласно последней информации, смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra получит телеобъектив и камеру-перископ с зумом. Инсайдер Revegnus рассказал о всех камерах будущего премиального аппарата Samsung.

Основная камера получит разрешение 200 Мп, сенсор размером 1/1,3 дюйма и пиксели 0,6 мкм. Сверхширокоугольная камера обладает разрешением 12 Мп на сенсоре IMX564 размером 1/2,55 дюйма с размером пикселей 1,4 мкм. Телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом работает с сенсором IMX754+ размером 1/3,52 дюйма при размере пикселей 1,12 мкм. Наконец, камера-перископ 48 Мп обладает 5-кратным оптическим зумом и сенсором GMU размером 1/2,25 дюйма при размере пикселей 0,8 мкм. Будет поддерживаться 100-кратный зум, хотя Samsung это пока не подтверждала.

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Также было сказано о смартфонах 2025 года. S25 Ultra может получить телеобъективы с 4-кратным и 6-кратным зумом, а вместо лазерного автофокуса использовать сенсор Vizion. Разработка Vizion 44 и Vizion 55 уже завершена. Samsung может выбрать Vizion 55 с размером сенсора 1/6,4 дюйма.

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Передняя камера останется 12 Мп, как и на S23 Ultra, пишет Gizmochina.

#смартфоны #samsung
Источник: gizmochina.com
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