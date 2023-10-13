Обладатели PlayStation 5 смогут поиграть в Spider-Man 2 на русском

Неделя остаётся до появления игры Marvel's Spider-Man 2 на консолях PlayStation 5. Между тем, обладатели этих консолей уже могут предварительно скачать игру. Благодаря этому подтверждается, что пользователи турецкого варианта магазина PS Store могут установить в игре русский язык. В комментариях к этой новости в Telegram пользователи пишут, что речь идёт о полноценной звуковой озвучки, а нет только субтитрах.

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Впрочем, даже субтитры были бы лучше, чем ничего. Выходящие в последние полтора года игры уровня ААА зачастую не имеют русского языка вообще. Например, нет его в выпущенной недавно популярной игре Starfield.

О существовании русской озвучки в этой игре сообщалось ещё летом. Она будет доступна в магазине для PlayStation в Европейском регионе, куда вместе с Россией входят Польша, Турция, Великобритания и ряд других стран. Проблема в том, что с марта 2022 года сам магазин на территории России не работает.

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Релиз Spider-Man 2 состоится 20 октября, в интернете уже доступны обзоры с неплохими отзывами на игру. После полноценного релиза этих обзоров станет значительно больше и тогда можно будет получить более полное представление об игре.