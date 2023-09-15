Поддержка трассировки лучей в игре будет даже в режиме «производительности».

Сегодня от студии Insomniac Games поступила публикация в социальных сетях, содержавшая несколько скриншотов новинки Marvel’s Spider-Man 2. Вместе с тем разработчики разместили превью, где журналисты смогли рассказать о своих впечатлениях о знакомстве с проектом.

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Первый и важнейший момент – игровой мир стал значительно больше. Территория увеличилась почти вдвое. Интересно то, что в каждой части города есть характерные и уникальные архитектурные аспекту.

Перемещаться по миру весело и интересно, однообразия нет, так как есть разные способы передвижения. Также игроки смогут делать моментальную смену персонажей.

В проекте предусмотрели наличие воздушных тоннелей, позволяющих геймерам оперативно попасть в различные части города.





Игроки могут взаимодействовать с большим количеством объектов, разрушая их. Все стало значительно реальнее. Вместе с тем разработчики потрудились над качеством картинки, сделали персонажей более детальными, а их движения – пластичнее и гибче.