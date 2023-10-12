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22-летний баг Firefox исправил первокурсник
Этот баг называли косметическим неудобством

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На протяжении более чем двух десятилетий пользователи браузера Firefox сталкивались с ошибкой в виде постоянно отображающейся на экране всплывающей подсказки. Теперь её исправил программист, который лишь на год старше этого бага.

Ошибка под номером 148624 была найдено 22 года назад в браузере Mozilla Suite на Mac. У пользователя постоянно появлялась подсказка в виде поля с текстом внутри, когда курсор наводится на ссылку. Если на передний план при помощи сочетания клавиш на клавиатуре вывести окно другого приложения, подсказка остаётся, пока Firefox снова не будет в фокусе и курсор мыши не будет убран от панели инструментов.

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Mozilla Suite давно превратился в Firefox, но баг остался на своём месте. Месяц назад студент первого курса электротехники Стэнфордского университета Ифань Чжу решил покончить с ним. При этом опыта работы со сложными проектами вроде Firefox у него не было, он не участвовал в создании программного обеспечения с открытым исходным кодом. Это не помешало ему найти в коде Firefox подсказки для исправления ошибки. Он использовал новый таймер для показа подсказки. Таймер запускается при наведении курсора на определённые элементы. Когда курсор убирают, таймер останавливается.

Затем это решение доработал более опытный программист Кобос Альварес, в результате чего Mozilla включила исправление в финальный вариант браузера Firefox 119. Альварес рассказал о сложным коде системы всплывающих подсказок Firefox. Сложности добавляет множество конфигураций устройств и операционных систем, с которыми работает браузер.

Поскольку браузер Firefox является проектом с открытым исходным кодом, в нём есть множество мелких ошибок, до которых у разработчиков из Mozilla годами не доходят руки, пишет Techspot.

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#firefox #mozilla #браузеры
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