Mozilla Firefox в своем последнем обновлении 118 представил функцию Fullpage Translation, позволяя пользователям переводить веб-страницы прямо в браузере без обращения к сторонним серверам перевода

Компания Mozilla недавно представила функцию Fullpage Translation в новом обновлении своего браузера Firefox версии 118. Эта функция позволяет пользователям переводить веб-страницы прямо в браузере, без необходимости отправлять данные на сторонние серверы, такие как Google Translate или Bing Translator.

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Работает это следующим образом: когда пользователь посещает сайт на поддерживаемом иностранном языке, в адресной строке появляется значок перевода. При нажатии на этот значок открывается окно, в котором можно выбрать языки для перевода. После выбора и нажатия на кнопку "Перевести", текст на странице автоматически переводится на выбранный язык.

На данный момент функция Fullpage Translation поддерживает девять языков: болгарский, голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский и испанский. Однако русский язык пока отсутствует в этом списке, и многие пользователи с нетерпением ждут его добавления в будущем.

К сожалению, инструмент имеет некоторые ограничения. В частности, он может испытывать трудности с переводом сайтов, содержащих контент на нескольких языках, и не поддерживает перевод текста из изображений или видео.

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Несмотря на это, введение функции Fullpage Translation может значительно улучшить опыт просмотра иностранных сайтов для пользователей Firefox, предоставляя им больше автономности и конфиденциальности в процессе перевода веб-страниц.