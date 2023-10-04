Для шифрования трафика и повышения конфиденциальности.

Крупное обновление Mozilla Firefox 118 стало доступно в конце сентября. В браузере появился встроенный переводчик сайтов, повышающий конфиденциальность пользователя за счёт локального перевода без отправки данных на сторонние серверы. Это было не единственное нововведение, направленное на повышение конфиденциальности. Новый выпуск также поддерживает Encrypted Client Hello (ECH) для защиты сетевого трафика от прослушивания, сообщает gHacks.

Как объясняют специалисты, для подключения к веб-сайтам обычно используется зашифрованное соединение HTTPS, однако адрес веб-сайта не зашифрован и злоумышленники могут осуществлять мониторинг посещаемых пользователем сайтов. ECH опирается на систему доменных имён и протоколы шифрования, такие как на DNS-over-HTTPS (DoH), для шифрования всего трафика.

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Пользователям Firefox необходимо проверить, включено ли в браузере шифрование DoH. Для этого нужно проверить раздел настроек браузера «Приватность и защита», «DNS через HTTPS». Для быстрого перехода к нудному разделу достаточно перейти по адресу about:preferences#privacy. Если DoH включён и выбран подходящий сервер, Firefox будет автоматически использовать ECH на сайтах, которые его поддерживают.