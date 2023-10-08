Honor может побить собственный рекорд тонкости и веса

Анонсировав в июле самый тонкий складной смартфон, компания Honor не собирается делать большого перерыва, и уже на следующей неделе хочет показать модель под названием Magic Vs 2. Об этом пишет инсайдер Digital Chat Station.

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Аппарат должен продаваться в Китае и он будет даже тоньше и легче предыдущей модели, превосходя в этом плане предложения конкурентов вроде Samsung, Oppo, Motorola. Устройство должно стать более премиальным, получив магниевый сплав с редкоземельными элементами вместо алюминия.

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Генеральный директор Honor Чжао Мин недавно говорил, что компания продолжает стремиться представлять всё более высокотехнологические продукты, к числу которых относятся и складные смартфоны. Представленный летом Honor Magic V2 весит 231 г. Для сравнения, классический аппарат iPhone 14 Pro Max весит 240 г. В V2 используется флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, хранилище вместимостью до 1 ТБ и аккумулятор 5000 мАч при мощности зарядки 66 Вт, пишет Gizmochina.