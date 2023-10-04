Смартфон Honor X9B был обнаружен на сайте сертификации IMDA с номером модели ALI-NX1.

В прошлом году китайский бренд смартфонов Honor представил свою новую модель Honor X9A на внутреннем рынке Китая, а затем она стала доступна в начале этого года для мировых потребителей. Однако у Honor X9A уже скоро появится преемник.

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Зарегистрированная на сайте сертификации IMDA модель под названием Honor X9B обещает быть намного улучшенной версией предыдущей модели. По всей видимости, этот следующий смартфон будет поддерживать технологию связи 5G. К сожалению, все остальные подробности о Honor X9B пока держатся в секрете. Однако ожидается, что скоро будут предоставлены более подробные сведения о предстоящей модели.

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В то время, пока ждем новый смартфон, давайте вспомним о его предшественнике. Это устройство снабжено 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. Он также обладает обновлением экрана с частотой 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета. Смартфон работает с помощью процессора Snapdragon 695 и оснащен оперативной памятью объемом до 8 ГБ и внутренней памятью до 256 ГБ. Операционная система устройства - Android 12. Аккумулятор емкостью 5100 мА*ч сочетается с зарядным устройством мощностью 40 Вт. Также смартфон имеет тройную заднюю камеру, включающую 64-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 2-мегапиксельную камеру глубины. На передней стороне располагается селфи-камера на 16 мегапикселей.