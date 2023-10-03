Разные версии для продаж онлайн и в обычных магазинах

Бренд Honor работает над новым смартфоном линейки X50 под названием X50 GT. Появилась информация, согласно которой китайский производитель собирается представить две модификации этого устройства, с плоским экраном и с изгибами. Версия с плоским экраном будет продаваться в интернете, а с изгибами в обычных магазинах.

Ранее инсайдер Digital Chat Station утверждал, что новый аппарат получит переднюю часть в стиле модели X50 и заднюю часть как у Mate X5. Новая информация гласит, что смартфон больше похож на складной Huawei Mate X3.

реклама

Некоторые характеристики оригинальной модели X50 должны сохраниться и здесь. Это экран AMOLED размером 6,6 дюйма с разрешением 1,5K, яркостью 1200 нит и частотой 120 Гц. Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 6 Gen 1, объём памяти достигнет 16 ГБ, хранилище 512 ГБ. Среди камер основная будет 108 Мп, передняя 8 Мп. Смартфон будет выпускаться в четырёх цветах, среди которых чёрный и оранжевый. Минимальная стоимость Honor X50 в Китае равна 1399 юаней, примерно столько же может стоить новая модель.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также в онлайн-магазинах этот производитель собирается продавать аппарат Honor 100 GT, пишет Gizmochina.