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Mediatek Dimensity 9300 получит восемь быстрых ядер и ни одного экономичного
Характеристики флагманского процессора появились в преддверии его анонса

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До конца октября ожидается анонс мобильного процессора Mediatek Dimensity 9300. В этом же месяце будет представлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Известный инсайдер сообщает, что предложение Mediatek имеет частоты, конфигурацию ядер и графический процессор лучше ожидавшегося.

Инсайдер под ником Digital Chat Station в китайской соцсети Weibo рассказал, что Dimensity 9300 представляет собой 8-ядерный процессор. Все его ядра являются мощными, среди них нет экономичных, что среди процессоров для Android устройств встречается впервые. Конфигурация ядер составляет 1+3+4: одно ядро Cortex X4 Prime, три ядра ARM Cortex X4 и четыре ARM Cortex A720. Частота главного ядра может составлять 3,25 ГГц.

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Используется графический процессор ARM Immortalis G720 MC12. В тестах AnTuTu чип MediaTek опередил Snapdragon 8 Gen 3 как по CPU, так и по GPU. Про энергоэффективность пока не сообщается.

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Новая система на чипе будет выпускаться на техпроцессе N4P TSMC, что принесёт увеличение скорости и сокращение расхода энергии по сравнению с продуктами на техпроцессах N5 и N4. Прирост производительности может составить 15%; энергопотребление сократится на 40%, пишет Gizmochina.

#процессоры #mediatek
Источник: gizmochina.com
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