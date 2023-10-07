Процессор протестировали с быстрой памятью LPDDR5T

До конца нынешнего месяца должен состояться анонс мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Пока появилась возможность ознакомиться с результатами тестирования его инженерного образца с быстрой оперативной памятью LPDDR5T. Центральный процессор в бенчмарке AnTuTu не особо впечатлил, зато графическая составляющая на 40% превзошла возможности Snapdragon 8 Gen 2.

Об этом рассказал инсайдер Digital Chat Station. Хотя в тестах применялась память LPDDR5T, на смартфонах будут использоваться более медленные чипы LPDDR5X. Слухи о том, что процессор Dimensity 9300 первым будет работать в паре с более современной памятью LPDDR5T, могут подтвердиться.

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Результат в AnTuTu составил около 2 млн баллов, тогда как Snapdragon 8 Gen 2 выдаёт 1,6 млн. В тестах графического процессора новый чип набрал 840000 баллов против 600000 баллов у Snapdragon 8 Gen 2.

Это может означать, что графический процессор Adreno 750 способен на равных противостоять графике в чипе Apple A17 Pro. Преимущество центрального процессора над Snapdragon 8 Gen 2 составило 15,7%. Результаты с памятью LPDDR5X должны показать ещё менее значительный прирост производительности.

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Теперь остаётся дождаться тестирования энергоэффективности нового процессора, анонса и появления устройства на нём в продаже, пишет wccftech.