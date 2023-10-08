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Google выпустила без малого 40 млн смартфонов Pixel за 7 лет
Из них за минувший год было выпущено 10 млн экземпляров

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Смартфоны Google Pixel продолжают оставаться далеко не самыми распространёнными, но постепенно их охват увеличивается. На уходящей неделе состоялся анонс серии смартфонов Pixel 8. Тогда же стало известно, что к настоящему моменту за всё время было продано около 40 млн экземпляров аппаратов Pixel. Из них значительная часть пришлась на 2022 год.

Вице-президент фирмы IDC сообщил, что с 2016 года было выпущено 37,9 млн аппаратов Pixel. Согласно подсчётам аналитиков, в последние годы смартфоны Pixel показывают двузначный рост.

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Конечно, на фоне лидеров это невеликое достижение. Apple ежегодно продаёт около 224 млн экземпляров iPhone и это значение год от года растёт. Google смогла удвоить продажи в первый год, но это было всего 4 млн смартфонов. В 2019 году компания продала 7,2 млн экземпляров.

Перед прошлогодним релизом iPhone Pixel 7 было продано 27,6 млн аппаратов Google. Из этого следует, что за последние 12 месяцев было выпущено около 10 млн смартфонов, что пока является рекордным значением.

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Google наращивает продажи в США, а также в Японии. Отчёт за второй квартал показал, что продажи аппаратов Pixel растут, а у других производителей сокращаются. В Японии Pixel удаётся даже отнимать продажи у iPhone. Google стал единственным производителем, продажи смартфонов которого в Северной Америке по итогам года не сократились, пишет 9to5google.

#смартфоны #google #pixel
Источник: 9to5google.com
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