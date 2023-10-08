Из них за минувший год было выпущено 10 млн экземпляров

Смартфоны Google Pixel продолжают оставаться далеко не самыми распространёнными, но постепенно их охват увеличивается. На уходящей неделе состоялся анонс серии смартфонов Pixel 8. Тогда же стало известно, что к настоящему моменту за всё время было продано около 40 млн экземпляров аппаратов Pixel. Из них значительная часть пришлась на 2022 год.

Вице-президент фирмы IDC сообщил, что с 2016 года было выпущено 37,9 млн аппаратов Pixel. Согласно подсчётам аналитиков, в последние годы смартфоны Pixel показывают двузначный рост.

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Конечно, на фоне лидеров это невеликое достижение. Apple ежегодно продаёт около 224 млн экземпляров iPhone и это значение год от года растёт. Google смогла удвоить продажи в первый год, но это было всего 4 млн смартфонов. В 2019 году компания продала 7,2 млн экземпляров.

Перед прошлогодним релизом iPhone Pixel 7 было продано 27,6 млн аппаратов Google. Из этого следует, что за последние 12 месяцев было выпущено около 10 млн смартфонов, что пока является рекордным значением.

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Google наращивает продажи в США, а также в Японии. Отчёт за второй квартал показал, что продажи аппаратов Pixel растут, а у других производителей сокращаются. В Японии Pixel удаётся даже отнимать продажи у iPhone. Google стал единственным производителем, продажи смартфонов которого в Северной Америке по итогам года не сократились, пишет 9to5google.