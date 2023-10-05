Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Соль может сделать литий-ионные аккумуляторы более легкими и экологичными
Ученые рассматривают неупорядоченную каменную соль в качестве замены кобальта и никеля в батареях.

реклама

Литий-ионные батареи уже давно не ограничиваются только смартфонами - каждый день с конвейера сходит все больше электромобилей, и ожидается, что до конца десятилетия их продажи удвоятся. Даже если все существующие источники редкоземельных металлов будут использоваться только для производства батарей и аккумуляторов, то их все равно не хватит в связи с растущим спросом. Новое исследование, проведенное при поддержке Министерства энергетики США, направлено на то, чтобы заменить некоторые редкие металлы в аккумуляторах тем, чего вы, возможно, не ожидали: солью.

реклама

Речь идет не о поваренной соли, но она на нее похожа. Исследователи из нескольких университетов и лабораторий Министерства энергетики, известные под общим названием Консорциум DRX, работают над коммерческим внедрением неупорядоченной каменной соли (DRX) в качестве катодного материала для аккумуляторов. Это произошло после проведения вычислительного моделирования, которое показало, что DRX может стать идеальным катодным материалом. Команда под руководством Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в настоящее время тестирует сотни катодных составов. В случае успеха этот проект сможет уменьшить или даже полностью отказаться от использования никеля и кобальта, необходимых для производства батарей.

Исследователи полагают, что катоды DRX могут придать батареям большую плотность энергии, а это означает, что батареи электромобилей смогут обеспечить большее расстояние на одной зарядке. При этом они могут работать без никеля и кобальта, дефицит которых надвигается по мере наращивания производства батарей. По данным IEEE Spectrum, к 2027 году никель станет дефицитным. К тому же половина мирового кобальта поступает из Демократической Республики Конго, где добыча связана с экологическими проблемами и нарушением прав человека.


Преимуществом DRX-соли является ее кубическая структура, позволяющая поглощать больше ионов лития. По различным оценкам, это позволит увеличить плотность энергии в три раза. Традиционные литий-ионные батареи используют катоды из оксида лития, интегрированные со слоями кобальта и никеля. Ионы могут перемещаться через DRX в трех измерениях, тогда как слоистые катоды ограничивают его двумя измерениями. Именно поэтому катодам DRX не нужен кобальт, который используется для придания стабильности. Вместо кобальта и никеля в ранних рецептурах DRX использовались другие переходные металлы, такие как марганец или титан, которые дешевле и более доступны.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как и все другие предложенные усовершенствования батарей, этот метод не является панацеей. Команда довольна плотностью энергии экспериментальных батарей с катодами DRX, но есть проблема долговечности. Когда батареи заряжаются и разряжаются, катод и анод испытывают физическую нагрузку, которая в конечном итоге приводит к их разложению, снижая емкость батареи. В настоящее время DRX разлагается быстрее, а замена аккумулятора в электромобиле — дорогостоящее и сложное мероприятие. Именно на этом сейчас исследователи концентрируют свои усилия. Вполне возможно, что уже через пять лет DRX-батареи будут готовы к испытаниям в электромобилях.

#литий-ионные батареи #литий-ионные аккумуляторы #редкоземельные металлы #неупорядоченная каменная соль
Источник: spectrum.ieee.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Nissan решила перепрофилировать старые батареи электромобилей Leaf в портативные электростанции
Липкая ПЭТ-лента внутри батарей ускоряет их деградацию, говорится в новом исследовании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
1
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
9
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
4
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
16
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
2
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
11
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
В Firefox 118 появилась поддержка Encrypted Client Hello
1
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Китаю на освоение EUV-литографии потребуется не менее четырёх лет
2
Конгресс США отправил в отставку спикера Кевина Маккарти за выгодную Украине «сделку с демократами»
1
Магазины избавляются от моделей Core 12-го поколения — в американской рознице скидки достигают $90
+
Чат-бот Bing также попался на уловку с бабушкой и решил задачу с капчей, которая отсеивает ботов
1
Индия планирует запустить глобальную базу данных криптобирж к следующему году
+
Особая молекула, нарушающая законы физики, потенциально может вырабатывать безграничную энергию
2
Открыт предзаказ на гриль с искуственным интеллектом за 3500 долларов
2

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
82
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
33
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
38
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
22
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
154
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
1

Сейчас обсуждают

мама Стифлера
19:20
ВНИМАНИЕ: Дорогие друзья. Вчера произошло грандиозное событие в жизни всем печально известного Тruth Seеkerа. Он признал и для себя выяснил что он русский. И теперь просит обращаться к нему - ВАТНИК...
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
мама Стифлера
19:18
А что случилось?
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
3JIbIDEHb
19:18
Тема сисек не раскрыта! Перестанут работать все USB сетевые карты на новом ядре? Будет использоваться другой протокол работы? Новый протокол сделают или уже сто лет параллельно существуют 2 протокола ...
Зеленский говорит Европе: Россия нападет на других, если Украина проиграет
мама Стифлера
19:18
ты в этом сомневаешься?
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
Тruth Seеker
19:17
Крым "вернули" почти без потерь, а с какими потерями "возвращают" Донбасс? Русская "секретность" сделана из того же самого кала, из которого в россии изготовлена власть, армия, суды, эстрада и космич...
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
мама Стифлера
19:15
ВНИМАНИЕ: Дорогие друзья. Вчера произошло грандиозное событие в жизни всем печально известного Тruth Seеkerа. Он признал и для себя выяснил что он русский. И теперь просит обращаться к нему - ВАТНИК...
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
dagnoparte
19:15
Его клоунское представление уже всем надоело, тем более европа начала считать деньги и офигела от трат на этого злобного карлика и его коррупционеров
Зеленский говорит Европе: Россия нападет на других, если Украина проиграет
Тruth Seеker
19:15
Сам будешь возвращать?
Медведев объяснил, с какой точки можно будет начинать переговоры по Украине
мама Стифлера
19:15
Да нет, это ты балабол и трус раз не можешь подтвердить свои слова. Вчера ты распинался - я понял, я русский.
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
FelsheR-BAN100913
19:14
Палит гт240, ему ребенок вентиль быстренько отверткой починил), фото прошлогоднее. У меня много старушек-затычек, главное HDMI дырка!)) Сейчас там 550ти, тоже Палит стоит, на минималках 60+фпс) Но т...
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем