Аппараты будут получать новую версию Android 7 лет

В среду компания Google провела в Нью-Йорке мероприятие, на котором представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro. В них были предложены улучшенные камеры, функциональность искусственного интеллекта и увеличен жизненный цикл.





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С момента выпуска Pixel 6 Google совершенствует дизайн своих аппаратов, при этом пытаясь сохранить фирменный стиль. На этот раз предлагается привычный внешний вид камер и более скруглённые углы.

Цвета стали более яркими по сравнению с прошлогодними моделями. Внутри находится процессор Tensor G3, в котором применяется более быстрое ядро Cortex-X3. Есть улучшения в плане искусственного интеллекта. Производитель утверждает, что самая большая модель машинного обучения в составе Pixel 8 по сложности в 10 раз превосходит аналог из Pixel 6.





Pixel 8 Pro стал первым аппаратом этой серии с хранилищем 1 ТБ. Объём оперативной памяти в стандартной модели 8 ГБ, в Pixel 8 Pro 12 ГБ.

Pixel 8 получил экран с частотой обновления до 120 Гц и яркость до 2000 нит вместо прошлогодних 90 Гц и 1500 нит. На Pro частота достигает 120 Гц, яркость 2400 нит. Экран здесь стал плоским.

Google продолжает уделять серьёзное внимание качеству фотографий и видео. На Pro пользователи цифровых фотоаппаратов почувствуют себя как дома. Только здесь предлагается функция Video Boost с улучшенным HDR и съёмка видео Night Sight.

Программным способом можно объединять повторяющиеся фотографии, чтобы создать максимально качественную версию. Это делается в приложении Google Фото.

Pixel 8 Pro получил сверхширокоугольную камеру 48 Мп вместо 12 Мп. Автофокус улучшает лицевую разблокировку и делает селфи и видеозвонки более чёткими.

Имеется новый датчик температуры, который пока способен замерять только температуру окружающих предметов. В будущем им может будет измерять температуру тела.

Улучшены возможности ассистента Google при просмотре веб-страниц. Можно будет заставить ассистента проговаривать страницы вслух и вкратце описывать её содержимое, а также переводить на другой язык. Голосовой набор работает одновременно на двух языках.

Телефонные разговоры станут более чистыми, как и видеоролики за счёт инструмента Audio Magic Eraser в приложении Google Фото. Улучшен спам-фильтр телефонных звонков, ассистент умеет приветствовать звонящих вам неизвестных абонентов.

Эти аппараты будут получать новую версию Android на протяжении 7 лет. Это больше, чем Apple обновляет свои аппараты iPhone.

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Стоимость Pixel 8 начинается от $699, а Pixel 8 Pro от $999, пишет 9to5google.