Распространение One UI 6.0 должно начаться в этом квартале

На этой неделе компания Samsung провела ежегодную конференцию разработчиков, на которой среди прочего она представила версию программной оболочки OneUI 6.0 для Android. Бета-версия оболочки существовала уже некоторое время, но теперь начнётся распространение финального варианта.

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Среди новшест можно назвать панель быстрого доступа с разделением на разделы. Наверху находятся плитки для подключения к Wi-Fi и Bluetooth, раздел быстрых настроек посередине, внизу настройки яркости и механизмов для защиты глаз.

Ещё Samsung представила новый шрифт One UI Sans, инструменты редактирования фотографий с применением ИИ и функцию Samsung Studio для редактирования многослойного видео, куда можно будет добавлять текст, стикеры и звук.

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Samsung не стала называть конкретные даты начала распространения оболочки на своих устройствах. Скорее всего в первую очередь она появится на флагманских смартфонах Galaxy S23. Произойти это должно до конца нынешнего года, пишет Gizmochina.