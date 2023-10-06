Samsung, наконец, сделала это и явно преуспела, выпустив сенсоры большего размера и объединив их с большим количеством мегапикселей, но когда эти сенсоры появятся на рынке и какие телефоны будут использовать их, неизвестно

Samsung и Sony - два короля сенсоров для камер смартфонов, оснащающие отличными сенсорами не только свои телефоны, но и практически все другие, представленные на рынке. Однако их стратегия несколько отличается. Южнокорейская компания делает ставку на сенсоры с высоким разрешением, а Sony - на физически более крупные сенсоры, достигающие 1 дюйма.

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Однако новый отчет свидетельствует о том, что Samsung, судя по всему, работает над двумя сенсорами для камер ISOCELL. Эти сенсоры называются ISOCELL HW1 и ISOCELL HW2, и если вспомнить схему наименований, то можно понять, что это будут совершенно новые сенсоры.

Новые камеры Samsung ISOCELL могут обеспечить революционную производительность после своего дебюта.

Оба сенсора обеспечивают одинаковое безумное разрешение - 432 мегапикселя, но есть и некоторые различия. Например, ISOCELL HW1 имеет 1/1,05-дюймовый сенсор с пикселями размером 0,56 мкм, а HW2 - 1/1,07-дюймовый сенсор с пикселями размером 0,5 мкм. Становится ясно, что эти сенсоры не совсем 1-дюймовые, но они очень близки к этому и, следовательно, будут продаваться как 1-дюймовые.

К сожалению, источник не предоставил никакой информации о телефонах, в которых будут использоваться эти сенсоры Samsung. Известно, что в Galaxy Z Fold 6 будет использоваться тот же сенсор, что и в Galaxy Z Flip 5. В Galaxy Z Fold 7, напротив, будет использоваться 200-мегапиксельная камера ISOCELL HP5 с размером сенсора 1/1,3 дюйма и пикселями 0,5 мкм.

Samsung наконец-то решилась и выпустила более крупные сенсоры, а в сочетании с высоким количеством мегапикселей, очевидно, это успех, но, похоже, придется подождать и посмотреть, когда эти сенсоры появятся, и в каких телефонах они будут использоваться в первую очередь. Сомнительно, что в серии Galaxy S24 будут установлены эти сенсоры.

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