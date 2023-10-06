Титан применяется также в составе iPhone 15 Pro

2024 год всё ближе, а вместе с ним приближается анонс линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24. О них начинает появляться всё больше утечек информации. Последняя из таких утечек гласит, что Samsung вслед за Apple может начать использовать в корпусах своих устройств Titan.

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Об этом написал инсайдер Revengus в Twitter. Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra могут получить титановую рамку корпуса, производство которой будет вестись на заводе самой Samsung в Южной Корее. При этом для моделей Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra рамки могут закупаться у сторонних производителей. Благодаря этому материалу аппараты могут стать чуть легче по сравнению с нынешними версиями.

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Других крупных изменений в устройствах следующего года не ожидается. Переход на титан может иметь больше маркетинговое значение, нежели практическое. Эту новость прокомментировал другой известный инсайдер Ice Universe. По его словам, титановую рамку может получить только самый дорогой аппарат Galaxy S24 Ultra, пишет Gizmochina.