Про процессоры Apple M3 не сообщается

От компании Apple в этом году ждут анонса очередного поколения ноутбуков MacBook Pro. Это модели с размером экранов mini-LED 14 и 16 дюймов. Будут ли они работать на процессорах M3 следующего поколения, пока неизвестно.

Новые экраны должны получить максимальную яркость на 10% больше по сравнению с нынешними ноутбуками. Разработчик может добиться этого без увеличения количества чипов mini-LED в составе модуль подсветки. Панели второго поколения не принесут улучшения качества картинки, зато у них будет снижено энергопотребление.

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MacBook Pro нынешнего поколения и без того входят в число лидеров по продолжительности работы среди портативных компьютеров. Дисплеи нового поколения должны упрочить это лидерство. Продажи должны начаться до конца года, характеристики и цены пока не называются.

Не исключено, что ноутбуки будут выпущены на процессорах нынешнего поколения M2 Pro или M2 Max. Ранее появлялась информация, согласно которой Apple начнёт программу обмена с доплатой нынешних устройств Mac на новые.

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Чипы M3 Pro или M3 Max могут появиться в составе компьютеров Apple в середине следующего года, благодаря чему может вырасти продолжительность их работы, пишет wccftech.