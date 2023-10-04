Обновление включает в себя другие исправления ошибок и обновления безопасности

Если вы являетесь владельцем iPhone 15, то вам, вероятно, стоит поскорее обновить его до последней версии iOS. Корпорация Apple представила устранение неполадок, связанных с перегревом последних моделей iPhone. По словам компании, iOS 17.0.3 "содержит важные исправления ошибок, обновления системы безопасности и устраняет проблему, из-за которой устройство могло работать теплее, чем ожидалось". Кроме того, доступно обновление и для iPadOS 17.

ispazio.net

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Apple частично возложила вину за перегрев на ошибку в iOS 17. Она также отметила, что "некоторые последние обновления приложений сторонних разработчиков вызывают перегрузку системы". Компания сотрудничает с их разработчиками для исправления проблемы.

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Возможно, ваш iPhone настроен на автоматическое обновление до последней версии iOS во время простоя, когда он находится на зарядке. Обновить устройство можно и вручную, перейдя в меню Настройки > Общие > О программе > Обновление ПО на iPhone. Если iOS 17.0.3 доступна для вас (Apple выпускает обновления постепенно), вы сможете сразу же установить ее и, надеемся, убережете свой iPhone от чрезмерного перегрева.