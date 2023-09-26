Вместе с чехлом они будут работать более 30 часов

Ещё одним анонсом понедельника для компании Huawei стали наушники FreeBuds Pro 3 на процессоре Kirin A2. Они обладают системой активного шумоподавления 3.0 и способны работать на протяжении 31 часа с чехлом и 7 часов отдельно. Подключаться можно сразу к двум устройствам.

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Чип Kirin A2 с поддержкой технологии Polar code обеспечивает передачу звука без потерь качества на скорости 1,5 Мбит/с, в четыре раза быстрее по сравнению с наушниками Apple AirPods Pro. Помимо шумоподавления, были улучшены автономность и другие характеристики наушников. Для шумоподавления применяется QuietCall 2.0, позволяя нормально говорить по телефону даже в шумном окружении.

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Стоимость наушников в Китае составляет 1199 юаней, сообщает Gizmochina.