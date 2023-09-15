Также можно копировать текст с изображений

Компания Microsoft обновила приложение «Фотографии» в операционной системе Windows 11. Есть также обновления и в приложении «Ножницы», которые связаны с работой с текстом. Всё это доступно для участников программы предварительного тестирования в каналах Canary и Dev.

В приложении «Фотографии» желающие могут поэкспериментировать с размытием заднего плана. В приложении «Ножницы» можно копировать текст со скриншотов.

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Размытие фона работает примерно так же, как на устройствах Google Pixel или iPhone. Когда изображение открывается в режиме редактирования, доступна опция «Размытие фона». Программа автоматически выделяет объект и размывает задний план. Можно редактировать интенсивность размытия и вносить изменения во внешний вид изображения благодаря инструменту «Кисть».

Также появился поиск по контенту на фотографиях. Можно вводить поисковые запросы вроде «Машина», «Пляж» или «Отпуск», а также узнавать, в каком месте фотографии была сделана. Появилась поддержка сенсорного управления слайд-шоу.

Версия «Ножницы» 11.2308.33.0 умеет распознавать текст на скриншотах, который можно копировать и вставлять. Для этого надо нажать на команду «Действия с текстом» на панели инструментов. При желании на снимках экрана можно редактировать конфиденциальную информацию при помощи команды «Быстрое редактирование».

Приложении Phone Link 1.23082.123.0 позволяет редактировать изображения с компьютера при помощи смартфона на Android, сообщает xda-developers.