Пока речь идёт об инсайдерской сборке на канале Dev Channel.

Microsoft выпустила новую инсайдерскую сборку Windows 11, в которой уделила большое внимание улучшению встроенного файлового менеджера «Проводник», сообщает gHacks. Сборка под номером 23545 на канале Dev Channel содержит небольшое количество и других изменений, так Microsoft продолжает экспериментировать с поиском на панели задач, добавляет возможности быстрого переименования ПК, повышает удобство отправки файлов контактам в Microsoft Teams. Тем не менее, внимание к улучшениям в проводнике выше, поскольку в Сети можно часто наткнуться на жалобы пользователей, критикующих его производительность.

Новая сборка устраняет несколько сбоев в explorer.exe, один из которых мог возникнуть просто при закрытии проводника, а другой — когда два окна открывались слишком быстро. Исправлены ошибки, которые могли привести к сбоям при выборе нового представления галереи после добавления в неё новых изображений. Обнадеживающе выглядит заявление об улучшении производительности, хотя подробностей о степени влияния исправлений немного: «Сделано ещё несколько исправлений, которые помогут улучшить производительность запуска Проводника, включая устранение утечки, которая со временем может повлиять на производительность».

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Ранее пользователи обнаружили занятный баг, который заметно повышал производительность «Проводника». Нужно было быстро войти и выйти из полноэкранного режима двойным нажатием F11, после чего проводник начинал быстрее работать даже в огромных каталогах с десятками тысяч файлов, судя по отзывам пользователей.

Остальные исправления в инсайдерской сборке касаются проблем с отображением тем в проводнике, зависанием значка загрузки на вкладках, ошибок в отображении значков на вкладках и на рабочем столе.