Стандартная редакция поступит в продажу 19 сентября

14 сентября заплатившие за игру Mortal Kombat 1 Premium Edition сумму в размере $110 смогут сыграть в неё на несколько дней раньше обладателей Standard Edition. К сожалению, пока нельзя будет играть по интернету обладателям устройств разных категорий.

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В Twitter разработчики из NetherRealm Studios сообщили, что кроссплатформенная игра поначалу не будет доступной. Было сказано, что ведётся усердная работа над исправлением этого недостатка. Когда именно кроссплатформенная поддержка появится, сказано не было. Между тем, для современных игр подобная возможность уже стала привычной.

Пока же желающие могут посмотреть на видеоролик с геймплеем Mortal Kombat 1. Здесь можно увидеть особенности игры, среди которых однопользовательский режим Invasions и новые бойцы Kameo, которые появляются в матчах на несколько секунд.





Стандартная редакции игры 19 сентября будет выпущена на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК, сообщает Neowin.