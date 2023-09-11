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Игра Starfield лидирует в розничных продажах в Великобритании
Starfield может стать главным релизом нынешнего года

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Видеоигра Starfield возглавила список продаж в рознице за минувшую неделю на территории Великобритании. Этот результат примечателен тем, что на консолях Xbox продажи обычно главным образом цифровые. С учётом показателей в сервисе Microsoft Game Pass игра Starfield может оказаться крупнейшим релизом по количеству поигравших в неё геймеров в Великобритании.

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Точно известно, что по продажам Starfield обошла Final Fantasy XVI. У последней продажи в цифровом виде и на физических носителях распределены примерно поровну. Starfield более чем в 80% случаев покупают в цифровом виде. Если даже на носителях она продаётся лучше, чем Final Fantasy XVI, преимущество с учётом цифровых продаж у неё ещё больше. Также следует принимать во внимание тот факт, что консоли Xbox Series X и S в Великобритании распространены меньше, чем PlayStation и Nintendo. Это делает успех игры ещё более ценным.

Ранее представитель Microsoft сообщал, что в Starfield одновременно играли более миллиона человек, потом сообщалось о 6 млн игроков в целом. В минувшие выходные на платформе Steam игра опередила Skyrim по числу одновременно запустивших её геймеров. Их количество превысило 330000 человек, пишет wccftech.

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#игры #starfield
Источник: wccftech.com
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